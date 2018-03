Sorteig de quarts amb els equips més potents en anys

Entre tots els conjunts que seran al bombo sumen 29 Champions

Actualitzada 16/03/2018 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

La seu de la UEFA a Nyon acollirà avui a les 12 hores el sorteig dels, segurament, quarts de final més potents de la història. Els vuit equips protagonistes i els seus alts nivells així ho donen a entendre, ja que tots provenen de les quatre grans lligues d’Europa, amb tres equips de la competició espanyola (Reial Madrid, FC Barcelona i Sevilla), dos de l’anglesa (Liverpool i Manchester City), dos de la italiana (Juventus i Roma) i un de l’alemanya (Bayern de Munic).

En aquest sorteig no hi haurà condicionants de països, de rivals de la fase de grups o beneficis de jugar la tornada a casa, i tots poden ser emparellats amb tots, fet que provocarà major emoció en les eliminatòries, així com en l’acte a la seu de la UEFA, que sempre atrau molta expectació. Aquest any, el cúmul de Champions entre els equips classificats per als quarts deixa clar que hi haurà màxima igualtat. Cinc dels conjunts que seran als bombos han sigut campions de la màxima competició europea de clubs i sumen un total de 29 Champions entre tots ells, sent el vigent campió, el Reial Madrid, el principal referent amb 12 títols assolits, seguit del Barça, el Bayern i el Liverpool, amb cinc cadascun. La Juventus, per la seva part, en porta dues, mentre que el City, la Roma i el Sevilla no han estrenat el seu palmarès.

L’anada dels partits de quarts es disputarà entre el 3 i 4 d’abril, mentre que la tornada tindrà lloc els dies 10 i 11.