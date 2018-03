La selecció encara el primer test per a la Lliga de les Nacions

El combinat dirigit per Koldo Álvarez es concentrarà a partir del dilluns a Estepona, on disputarà dos duels amistosos, contra Liechtenstein i Guinea Equatorial

A partir de la setmana vinent arrenca una aturada FIFA de seleccions i el combinat andorrà ho vol aprofitar al màxim per començar a preparar la nova i ambiciosa Lliga de les Nacions de la UEFA. El seleccionador, Koldo Álvarez, s’emportarà 24 homes a Estepona (Andalusia) dilluns vinent per a una concentració d’una setmana en la qual disputaran dos partits amistosos: un el dia 21 contra Liechtenstein (18 hores, Estadi de la Línea), i un altre contra Guinea Equatorial el dia 26 (13 hores, en un lloc encara per confirmar).

El tècnic de la tricolor es va mostrar molt satisfet ahir