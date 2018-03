Lionel Messi permet al Barça accedir als quarts Messi ahir va anotar un doblet que el va fer centenari en Champions.

Actualitzada 15/03/2018 a les 06:45

Redacció Barcelona

Ho va tornar a fer. Novament Lionel Messi es va convertir en l’essència del Futbol Club Barcelona. El Camp Nou va delectar-se ahir a la nit amb una nova actuació magistral que va permetre als blaugrana accedir als quarts de final de la Champions. El Barça va superar el Chelsea per un contundent 3 a 0 i va encarrilar ràpidament una eliminatòria que a l’anada va acabar 1 a 1 a Stamford Bridge. La figura barcelonista va descansar en el dar­rer matx de lliga espanyola pel naixement del tercer fill i va entrar al terreny de joc com un tro. Tant és així que al minut 3 ja va provocar que els espectadors rugissin, ja que va batre el porter Thibaut Courtois per sota les cames. Els anglesos en comptes d’enfonsar-se van ressorgir i durant una estona van tenir el control del matx. Ara bé, va reaparèixer el mag per conduir un contraatac que va culminar Ousmane Dembélé, estrenant-se amb la samarreta del Barcelona. Abans del descans Marcos Alonso va enviar una pilota al pal de falta i a la represa, quan més còmodes estaven els d’Antonio Conte, va rebentar-ho tot Lio assolint un doblet de centenari. Sergio Busquets es va lesionar i Antonio Rüdiger també va topar amb la fusta a l’afegit. El Besiktas-Bayern va acabar 1 a 3, passant els alemanys.