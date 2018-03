Jornada agredolça

Les bones sensacions en l’àmbit organitzatiu el segon dia a Grandvalira topen amb uns resultats locals per sota dels esperats

Les finals de la Copa d’Europa de Grandvalira van viure ahir una jornada amb sensacions dolces i amargues a la vegada. Per una banda, el primer dia amb doble sessió de tota la setmana va tenir tots els ingredients perfectes quant a aspectes organitzatius. Bona meteorologia, condicions de neu en perfecte estat, fet que s’agraïa després de la pluja i les altes temperatures dels dies anteriors, així com un dia festiu de la Constitució que va permetre aplegar més públic tant a la pista de l’Àliga com a l’Avet. No obstant això, la part negativa va venir amb els resultats