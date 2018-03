Més d'una vintena de participants a la primera edició de l'Snowbike

La primera edició de l’Snowbike, organitzada per Grandvalira, va reunir ahir fins a 22 participants al sector de Grau Roig per rodar amb una bicicleta de muntanya per sobre de la neu. Els esportistes que es van aventurar a provar sort en aquesta iniciativa van fer front a un recorregut de quasi 19 quilòmetres amb 679 metres de desnivell positiu i negatiu. En categoria femenina es va imposar Eva Tomás, i en la masculina, Milton J. Ramos, tal com va informar Grandvalira en el seu compte de Twitter.

El dia de la presentació, des de l’organització van comentar que amb una