Els matalassers superen el Celta al Wanda i continuen perseguint el Barça

L'Atlètic de Madrid segueix lluitant El Barça anuncia un acord amb el gremio per fitxar Arthur Melo

Actualitzada 12/03/2018 a les 07:00

Redacció Madrid

L’Atlètic de Madrid va superar ahir a la tarda el Celta de Vigo al Wanda Metropolitano per un contundent 3 a 0. Els matalassers van afrontar el matx sabent que el Futbol Club Barcelona havia guanyat la nit anterior a domicili el Màlaga i que, per tant, si no vencien pràcticament dirien adeu a plantar-los cara pel títol de la lliga espa-nyola. El partit va començar amb els gallecs dominant la possessió i els madrilenys la intensitat. Mentre que a la sortida d’un córner, just abans del descans, els del Cholo Simeone van obrir la llauna per mitjà d’Antoine Griezmann.

Sense dubte l’estrella de l’Atlètic està en un moment ben dolç i va caçar una pilota pentinada pel central José María Giménez, amb un retall va deixar a terra un jugador de camp i el porter dels celestes i amb la dreta va rebentar la xarxa. A la represa, els homes de Juan Carlos Unzué van tornar a la gespa decidits a remuntar i van tenir a prop encaminar-ho amb una rematada al pal de Nemanja Radoja.

Posteriorment a aquesta jugada, Vitolo va anotar el seu primer gol en la competició domèstica amb una picadeta que va culminar una passada de crack de Griezmann. Simeone va donar entrada al davanter argentí, Ángel Correa, i al minut 63 va assolir el tercer del quadre local amb un xut creuat després d’una sèrie d’embolics a l’interior de l’àrea. A la classificació mana el Barça amb 72 punts i l’Atlètic de Madrid el segueix amb 64.



EL BARÇA ANUNCIA UN ACORD AMB EL GREMIO PER FITXAR ARTHUR MELO

El Futbol Club Barcelona va anunciar ahir mitjançant un comunicat que va arribar a un acord amb el Gremio de Porto Alegre per subscriure una opció de compra sobre el migcampista Arthur Melo. L’operació s’hauria d’efectuar aquest pròxim juliol, s’incorporaria el gener del 2019, i de fer-se rondaria els 30 milions d’euros més 9 en variables.