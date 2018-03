El MoraBanc Andorra fa història i aconsegueix per primera vegada sis victòries consecutives

El MoraBanc Andorra va fer història ahir a Sevilla en aconseguir per primera vegada sis victòries consecutives a la màxima categoria del bàsquet espanyol, en un duel de pedra picada que els tricolors van acabar trencant amb una sortida fulgurant a l’últim període liderada per Jaka Blazic.

Ja ho havia avisat Joan Peñarroya a la prèvia, i no anava desencaminat. Els verd-i-blancs venien de guanyar la Penya, i van sortir a la recerca d’un segon triomf consecutiu a casa per allunyar-se de la part baixa de la taula. I així ho van fer gràcies als punts d’Aksia Booker, que va situar

