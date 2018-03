L'FC Andorra planta defensa contra el segon classificat

Els tricolors i la UD Viladecans ofereixen una actuació ben calenta

El Futbol Club Andorra va plantar cara, i sobretot, defensa, ahir a la Borda Mateu contra el segon classificat del grup 2 de primera catalana: la UD Viladecans (0 a 0). Els tricolors van sumar un punt que no els va valer per aconseguir virtualment la permanència, tal com va assenyalar el tècnic, Candi Viladrich: “40 punts encara no són suficients, per salvar-nos hem de sumar els 42 o 43”, al que hi va afegir que “ho tenim coll amunt, però ens costarà [pel calendari]”. Els del Baix Llobregat alhora van oferir una gran actuació defensiva i ambdós conjunts van