El Barça també carbura sense Leo Messi

El Reial Madrid suma els tres punts al camp de l’Eibar gràcies a l’olfacte de Cristiano Ronaldo

Actualitzada 11/03/2018 a les 07:14

El Futbol Club Barcelona no va voler ensurts de cap mena, com el de fa uns dies al camp de las Palmas, i contra el cuer de la lliga espanyola, el Màlaga, va anar per feina i sense Leo Messi, que va ser pare. Els blaugrana van endur-se el matx per 0 a 2 encar­rilant-lo ràpidament. El davanter uruguaià, Luis Suárez, només començar va tenir l’oportunitat de batre un Roberto Jiménez encertat. Al quart d’hora de joc no va poder fer res amb un remat col·locat de Suárez a passada aèria i mil·limètrica de Jordi Alba. El lateral esquerre de l’Hospitalet no va patir una lesió greu de miracle, ja que Samuel García va perdre els papers i va caçar-li el turmell, fet pel qual va ser expulsat.

Abans, però, d’aquesta lletja acció que es va viralitzar, va arribar el gol de la sentència. Una diana que va cuinar un encertadíssim, durant tot el xoc, Ousmane Dembélé i que va culminar amb un impressionant toc d’esperó Philippe Coutinho. En definitiva, un golet de més de 300 milions d’euros tenint en compte els preus que va pagar el Barça per l’un i l’altre. Els culers segueixen líders.

Per la seva part, el Reial Madrid també va complir, en aquest cas a casa de l’Eibar, un rival més perillós que els malaguenys. Els blancs van engegar motivadíssims i Cristiano Ronaldo al minut 34 va obrir la llauna. El descans no va sentar bé als de Zinedine Zidane, ja que Iván Ramis va posar les taules amb el cap, i de testa Ronaldo va decantar la balança al final amb un tros de rematada amb la col·laboració de Daniel Carvajal. El Madrid és tercer amb un València, que va gua-nyar, assetjant.



L'ATLÈTIC DE MADRID REP UN CELTA QUE VOL SER CARN D'EUROPA

L’Atlètic de Madrid i el Celta de Vigo es veuen les cares aquesta tarda (16.15 hores) al Wanda Metropolitano. Ambdós conjunts volen sumar els tres punts, i és que els matalassers no volen perdre l’estela de l’FC Barcelona, mentre que els gallecs somien d’aconseguir una plaça d’Europa League i moltes opcions passen per assaltar el Wanda.