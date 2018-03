Peñarroya dona per tancat el 'cas Diagne' i només pensa en el Betis

El tècnic assegura que l’acció de diumenge amb el pivot “està més que oblidada”

Tema oblidat, així va referir-se Joan Peñar­roya a la picabaralla que va tenir amb Moussa Diagne al partit de diumenge passat a Tenerife i que tanta cua ha portat aquest cap de setmana. El tècnic va assegurar que “en Moussa va sortir i va dir el que havia de dir. Ha passat uns dies dolents perquè sap que es va equivocar, i la imatge que li ha donat a ell està molt allunyada de la seva imatge real com a persona i com a jugador, i no l’afavoreix”, i va afegir que “és una experiència com a jugador que l’ajudarà