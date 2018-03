La pluja marca l'entrenament de Xavi Cardelús a Jerez

Després de dues jornades d’entrenaments al Circuit d’Almeria, Xavi Cardelús va tancar ahir la setmana de pretemporada amb un nou test, en aquest cas al Circuit de Jerez, que va estar marcat per les males condicions meteorològiques que hi va haver al traçat d’Andalusia. La pista estava en males condicions per la pluja ja des de primera hora del matí. Cap al migdia es va anar assecant i el pilot va poder fer una volta ràpida d’1’48”0.

Posteriorment la pluja va tornar a agafar protagonisme i els registres van ser més lents, tot i que l’1’55”9 que va aconseguir Cardelús va