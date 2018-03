S’enfronta al Màlaga a les 20.45 hores, abans el Madrid visita l’Eibar

El Barça, a no ensopegar contra el cuer El Barça va entrenar ahir per preparar el matx contra el Màlaga.

Actualitzada 10/03/2018 a les 07:09

Redacció Barcelona

Amb la lliga virtualment guanyada després del triomf contra l’At­lètic de Madrid, l’FC Barcelona visita aquest vespre (20.45 hores) el Màlaga, cuer de la competició amb només 13 punts en 27 partits. Els homes d’Ernesto Valverde estan avisats després del mal partit contra Las Palmas a l’última sortida, i volen arribar amb bones sensacions al partit de tornada de la Lliga de Campions del proper dimecres al Camp Nou contra el Chelsea, tot i que a la roda de premsa prèvia el tècnic va assegurar que “no és un partit de prova de cara al Chelsea. És un partit per guanyar i seguir sumant a la Lliga”.

Tot i que el Màlaga ocupa l’últim lloc, Valverde no vol que el seu equip es relaxi perquè el rival “està en un moment de necessitat molt clar, necessita punts i és una nova oportunitat per a ells”. A més, va assegurar que “els equips que estan a baix en la classificació són els que més punts obtenen en l’últim tram de la temporada”. L’entrenador blaugrana va oferir ahir la llista de convocats, on han quedat fora Semedo, Denis Suárez i Iniesta per lesió, a més de Yerri Mina per decisió tècnica.

De la seva banda, el Madrid visita a partir de les 13.00 hores Ipurúa per medir-se a l’Eibar després d’aconseguir la classificació per quarts de final de la Lliga de Campions contra el PSG. Tot i que els Blancs tenen el títol impossible, Zinedine Zidane va desmentir que l’equip només pensi en la Champions: “no hi penso, només penso en el partit d’avui. A l’abril ja tornarà la Champions i donarem el màxim, però per l’equip el més important és seguir pel bon camí, i avui tenim una oportunitat per demostrar-ho”.