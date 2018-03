La UEFA expedienta el PSG per les bengales

El club francès s’exposa a una multa mínima de 50.000 euros i un tancament parcial de l’estadi

La UEFA va anunciar ahir que va obrir un expedient al París Saint Germain després dels incidents que els seus aficionats radicals van provocar dimarts passat al duel de la Lliga de Campions davant el Reial Madrid. L’organisme europeu acusa el club gal d’ús de bengales (article 16.2 del reglament disciplinari), ja que el matx contra el conjunt blanc es va haver d’aturar en diverses ocasions a causa del fum que sortia d’un dels fons del Parc dels Prínceps.

A més, a l’escrit que va fer públic ahir, la UEFA també imputa a l’entitat parisenca la utilització d’un làser des de la grada, una falta d’organització del dispositiu de seguretat, que infringeix l’article 33 del reglament de seguretat de la institució continental, i tenir les escales bloquejades, un fet que viola l’article 36 del mateix reglament.

El Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA es reunirà el 22 de març per decidir quin càstig imposa al París Saint Germain, i segons la reglamentació de l’organisme que presideix l’eslovè Aleksander Ceferin la sanció podria ser d’un mínim de 50.000 euros (500 euros per cada bengala), a més d’un tancament parcial del Parc dels Prínceps, ja que el PSG és reincident en aquest aspecte. Cal recordar, que abans del partit contra el Reial Madrid set persones van ser detingudes per intentar introduir pirotècnia dintre de l’estadi.

La UEFA també va obrir un expedient al Basilea suís, ja que en el partit de dimarts contra el Manchester City a Anglaterra, alguns dels seus aficionats desplaçats al país anglès també van encendre bengales a l’Etihad Stadium. La UEFA també estudiarà aquest cas el proper dijous 22 de març.

