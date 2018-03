L'equip ciclista impulsat per Maverick Viñales es vesteix de gala

El pilot resident de MotoGP encapçala una presentació marcada pels futurs objectius ambiciosos

Actualitzada 09/03/2018 a les 21:14

Frank Robert La Massana

Maverick Viñales (23 anys) és un amat del ciclisme “des de ben petit” i aquest migdia ha complert “un somni”, segons ha declarat el corredor. El Teatre de les Fontetes de la parròquia de la Massana ha acollit la presentació de l'equip ciclista, impulsat per ell quant a finançament, i conformat per andorrans, que durant el cap de setmana competiran a Barcelona i Sabadell. El mànager de l'MVK*25 ACA, Gerard Riart, ha comentat que “tenim l'objectiu d'esdevenir, a llarg termini, un conjunt continental que pugui competir a la Volta a Catalunya, la Vuelta a Espanya o el Tour de France amb esportistes del país”. A més, el pilot resident de MotoGP ha explicat que “finalment no podré participar a cap cita per una qüestió de calendari i exigències en el món del motociclisme”. Tocaran les disciplines del ciclisme en ruta i de muntanya en categories elit, sub-23, júnior i cadet.