“Els companys m'havien dit que és un luxe entrenar a Andorra”

Amb només 23 anys, el mallorquí és la gran esperança de futur del ciclisme espanyol després de la retirada d’Alberto Contador, i visita el Diari només uns dies després d’instal·lar-se al país

Enric Mas és una de les grans promeses del ciclisme mundial, i enguany enceta la seva tercera temporada com a professional, i la segona a les files del Quick-Step Floors. Havia visitat sovint Andorra i des d’aquest any competeix amb llicència del país, on viu des de fa tot just una setmana.



Com va decidir venir a viure al país?

Havia parlat amb quasi tots els companys que hi ha aquí, i m’havien dit que és un luxe entrenar a Andorra, i tenen tota la raó. Llevat dels dos o tres mesos d’hivern, que fa molt fred, és molt millor fer-ho aquí