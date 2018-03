El Barça s'imposa a la Supercopa de Catalunya

Actualitzada 08/03/2018 a les 13:20

Redacció Lleida

El Camp d’Esports de Lleida va acollir ahir la tercera edició de la Supercopa de Catalunya, en què Barça i Espanyol havien de trencar l’empat d’un títol per a cadascun i la balança es va acabar decantant per als blaugrana a la tanda de penals.

Tot i que el reglament de la competició obligava els dos conjunts a portar 12 jugadors del primer equip, els blaugrana van anar a Lleida amb només vuit i sense cap de les primeres espases. El màxim al·licient era veure el francès Ousmane Dembélé, que va fer una actuació més que correcta des de la banda esquerra contra el conjunt blanc-i-blau. Un altre dels destacats dels de Valverde va ser Denis Suárez, però va caure lesionat just abans del descans.

La primera part va ser del Barça, amb ocasions clares per a Alcácer, però a la represa el domini va canviar de banda i l’Espanyol s’hauria pogut emportar el trofeu si hagués demostrat més efectivitat de cara a porteria, o si l’ahir porter blaugrana, Cillessen, no hagués evitat en una i altra ocasió el gol.

Precisament l’holandès va ser l’artífex del títol pel Barça a la tanda de penals. Els quatre xuts dels de Valverde van ser gol, mentre que a l’Espanyol Darder va enviar alt el primer llançament i Jurado va veure com Cillessen aturava el seu xut per proclamar campió de la Supercopa de Catalunya el Barça.