Valoració positiva sobre les novetats de les GSeries

La tretzena edició de les Crèdit Andorrà GSeries va arribar dissabte a la seva fi amb els triomfs finals de Carlos Ezpeleta a la GS1 i de Miquel Socias a la GS2 en una temporada marcada per la igualtat a les dues categories.

Amb la competició ja finalitzada, és el moment per fer balanç, i pel responsable de la competició, Àlex Bercianos, “ha estat satisfactori perquè és una competició que funciona molt bé”. Enguany s’havien introduït novetats, com ara un nou sistema de cronometratge o la separació de les categories entre matí i tarda. Per Bercianos “han estat passos endavant i