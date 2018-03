El conjunt blanc guanya al Parc dels Prínceps i obté el bitllet per als quarts

El Reial Madrid no dona opció al PSG Casemiro celebra el segon gol del Madrid en el partit d'ahir al Parc dels Prínceps.

Actualitzada 07/03/2018 a les 06:43

Redacció París

El Reial Madrid segueix viu aquesta temporada. L’eliminació a la Copa del Rei i la mala situació a la lliga han minvat la confiança dels blancs, però en el moment que ha arribat la Champions, la competició que millor se’ls dona, tot se soluciona, almenys de moment. Els de Zinedine Zidane es van adjudicar ahir un triomf de mèrit al Parc dels Prínceps i van obtenir el seu desitjat bitllet als quarts de final de la Lliga de Campions sense donar opcions a un PSG que quan es va saber que Neymar Jr era baixa va perdre la confiança de remuntar el 3 a 1 de Madrid.

A París, els francesos van tenir algunes oportunitats, però el domini va ser clarament blanc. Els vigents campions van tenir més d’una ocasió per decantar la balança al seu favor durant la primera part, però al descans el marcador era de 0 a 0.

Va ser a la represa quan una recuperació de Marco Asensio va propiciar el primer gol, obra de Cristiano Ronaldo, de cap. Poc després de quedar-se amb 10 homes per l’expulsió de Verrati, Cavani va donar un xic d’esperança al PSG al minut 71, però Casemiro sentenciava l’eliminatòria 9 minuts després fent un altre gol que posava l’1 a 2 definitiu i el 2 a 5 en el balanç general.

En l’altra eliminatòria jugada ahir, el Liverpool va fer bo el 0 a 5 de l’anada contra l’Oporto i es va classificar per als quarts després d’empatar a 0 a casa. Avui, hi haurà un dels duels més interessants de vuitens, amb el Tottenham-Juventus (2 a 2 a l’anada), i també un City-Basilea (0 a 4 a l’anada).