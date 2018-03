Expedient disciplinari

El MoraBanc dona un toc d’atenció a Moussa Diagne però no el sanciona econòmicament per la discussió amb Joan Peñarroya en el duel a Tenerife

Moussa Diagne és un home de sang calenta. Per al més bo, quan toca animar i transmetre actitud positiva durant els partits, però també per al més dolent, com va ser el cas del partit de diumenge entre el Tenerife i el MoraBanc, en què es va escalfar en excés amb qui no havia de fer-ho. Corria el darrer quart quan el pivot va rebre un cop fortuït que el va fer sagnar una mica. El resultat era d’un clar 52 a 68 a favor dels tricolors i quedaven poc més de cinc minuts per acabar el duel, però al