Defensa els dos gols de renda contra un PSG tocat que juga sense Neymar

El Madrid vol certificar el pas a quarts El Reial Madrid va imposar-se per 3 a 1 al partit d'anada al Santiago Bernabéu.

Actualitzada 06/03/2018 a les 06:39

Redacció París

El Reial Madrid vol fer bo el resultat del partit d’anada i confirmar aquest vespre (20.45 hores) la seva classificació per als quarts de final de la Lliga de Campions. Davant tindrà un PSG que arribarà tocat al duel i sense la seva màxima estrella, Neymar, que va ser operat la setmana passada al Brasil. A les últimes hores també s’havia especulat que Kylian Mbappé es podria perdre el matx per unes molèsties al turmell, però tot apunta que el jove francès serà finalment titular.

El tècnic dels parisencs, Unai Emery, va assegurar que “és molt important jugar amb el cap, però avui el més important és el cor”, i va afegir que “l’estadi posarà tot l’ambient i sentirem des del primer moment que som 12 jugadors sobre la gespa”, mentre que sobre la baixa de Neymar va declarar que “quan falta un jugador s’obre la porta per a un altre, que entra amb tota l’energia i tota la força al terreny de joc”.

De la seva banda, Zinedine Zidane va afirmar: “Hem d’estar preparats per als imprevistos i haurem de fer un gran partit durant 90 minuts o més.” A més, va remarcar que han de fer “un bon partit de futbol i sabem que ho haurem de fer des del patiment. Haurem de patir i jugar”.

L’altra eliminatòria que finalitza avui ja està totalment decidida i el Porto visitarà Anfield per intentar tancar la presència a la Lliga de Campions amb dignitat després de perdre a casa per 0 a 5 contra el Liverpool a l’anada.