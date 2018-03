Leo Messi apropa la lliga al Barça

Un gol de l’argentí dona el triomf als blaugrana, que deixen l’Atlètic a 8 punts

Leo Messi, envoltat per defenses de l'Atlètic, en el matx d'ahir al Camp Nou.

L’FC Barcelona té la lliga a tocar. Encara queden onze jornades, però amb la victòria d’ahir contra l’Atlètic de Madrid al Camp Nou per la mínima, la diferència entre el primer i el segon classificat es va disparar fins als vuit punts, a més de l’average favorable. Aquest marge fa pensar que les possibilitats que els blaugrana es coronin campions són molt elevades i que aquestes opcions siguin altes tenen un responsable clar: Leo Messi. L’astre argentí va decantar la balança a favor dels seus amb un golàs de falta al minut 26. El marcador no es va moure més en tot el partit, malgrat les múltiples aproximacions locals durant la primera part a la porteria rival, i les visitants en la segona, en la qual el Barça va acusar el cansament del matx de dijous contra Las Palmas.

En la victòria contra l’Atlètic, però, no tot va ser positiu per al conjunt blaugrana. Andrés Iniesta va protagonitzar la nota negativa després de retirar-se amb molèsties a la mitja hora de partit. El migcampista manxec va patir una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, per la qual estarà prop de tres setmanes de baixa i es perdrà amb tota seguretat el duel de tornada de vuitens de final de la Champions contra el Chelsea al Camp Nou del 14 de març vinent.