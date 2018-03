L'organització confirma la prova del Freeride World Tour per avui al Baser Negre

Actualitzada 05/03/2018 a les 13:29

Ha costat, però finalment la prova del Freeride World Tour es podrà celebrar avui al Baser Negre de Vallnord-Ordino Arcalís, tal com s’apuntava durant el cap de setmana. Així ho va decidir ahir l’organització després d’una nova reunió en què es va comprovar que les condicions del terreny, així com la previsió meteorològica, ja serien òptimes per poder disputar la competició. Està previst que tot arrenqui a les nou del matí, i tot i que es va confirmar la data ahir, mitja hora abans de l’inici hi haurà una nova reunió per determinar si es fa o no, en cas que les previsions del temps no hagin estat encertades. Una situació que també és habitual a cada cita del calendari. La prova d’Andorra no comptarà amb cap rider del país després de la lesió de Dani Fornell, que hi havia d’anar amb una wild card que finalment tindrà l’aragonès Thomas Rich.

