El Vall Banc torna a punxar i l'Engordany se situa líder

Els colomencs cauen contra el Lusitans i encadenen tres partits sense guanyar a prop de la fase decisiva del curs

Feia moltes jornades que la Lliga Multisegur Assegurances no patia un canvi de lideratge. L’actual campió, el Vall Banc FC Santa Coloma, s’havia aferrat a la primera plaça, però les tres últimes jornades no han estat profitoses per als colomencs, que han sumat dues derrotes i un empat. Ahir van caure davant un FC Lusitans (2 a 0) que segueix en la lluita per anar al play-off pel títol, amb gols de Christian i Teixeira, que van servir als d’Alberto Usubiaga per adjudicar-se el triomf i provocar una nova punxada del Vall Banc, la tercera seguida.

Aquesta ensopegada no va trigar