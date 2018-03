El MoraBanc es corona a la pista de l’Iberostar quallant un tros de partit amb l’objectiu d’aferrar-se al play-off

Després de quasi tres setmanes, el meló continua fresc i, sobretot, bo i amb un sabor encara més brutal que el 21 de gener, quan es va comprar en el triomf per 102 a 92 davant el Futbol Club Barcelona Lassa. El Bàsquet Club MoraBanc Andorra es va imposar ahir no només a l’Iberostar Tenerife, sinó també a l’aturada de la Lliga Endesa per la Copa del Rei i la segona finestra FIBA. Sense cap mena de dubte un triomf de conjunt gran i més tenint en compte que aquest curs només havien assaltat el Santiago Martín Arena el València