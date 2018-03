Vicky Jiménez Kasintseva s'embutxaca el torneig sub-14 del Circuit europeu de Rotterdam

Actualitzada 04/03/2018 a les 07:58

Redacció Rotterdam

Vicky Jiménez Kasintseva segueix demostrant el seu potencial de futur allà on competeix. Ahir es va embutxacar el torneig del circuit Tennis Europe sub-14 que ha estat disputant aquesta setmana a Rotterdam (Holanda). Malgrat el cansament acumulat durant la setmana per l’excés de sets disputats, l’andorrana va treure caràcter i va superar a la final la tennista local Anouk Koevermans per 6 a 2, 3 a 6 i 6 a 2. “Si guanyar sempre és positiu, jugant com ho ha fet encara ho és més. Està millorant molt i cada dia és més complerta”, va celebrar el pare, Joan Jiménez. El proper repte per a la jove tennista de 12 anys és el Campionat de Catalunya per equips, el cap de setmana vinent.