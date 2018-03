La prova del Freeride World Tour es torna a posposar un dia més

L’organització desestima celebrar la cita avui per les previsions al Baser Negre i valorarà fer-la demà

El Freeride World Tour de Vallnord-Ordino Arcalís segueix sense data. Aquest fet no és res fora del comú ja que cada any l’organització va al dia per decidir la data exacta en què es disputa la prova. Enguany, les previsions segueixen sense ser del tot òptimes i per aquest motiu encara no s’ha optat per fixar una data. En un principi, les previsions apuntaven que el millor dia per fer-la era ahir, però la mort del guia de muntanya dijous mentre estava fent tasques de preparació ho va descartar completament.

Ahir hi va haver una nova reunió de l’organització en la

#1 Peret

(03/03/18 08:21)