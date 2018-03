La primera final del curs de l'FC Andorra, al març

Actualitzada 03/03/2018 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

Parlar de finals el mes de març no és gaire habitual per a la majoria d’equips que estan en una zona còmoda a la classificació, com està actualment l’FC Andorra, que ocupa el cinquè lloc del grup 2 de primera catalana, a només dos de la segona plaça de promoció. No obstant això, el conjunt dirigit per Candi Viladrich té entre cella i cella la permanència, malgrat que les coses esportivament estiguin funcionant. Per aquest motiu, i amb el primer match ball real de demà al camp del Vista Alegre d’assegurar-se la permanència, l’equip afronta el duel com a tal. “Per a nosaltres és com una final, perquè es pot tenir ja la permanència, que és el nostre objectiu. Després ja es mirarà cap a dalt i vindrà el que sigui”, assegurava ahir Aleix Viladot en roda de premsa. En cas de triomf, els tricolors passarien a sumar 42 punts a la classificació, que donarien la tranquil·litat amb encara onze jornades per disputar-se.

L’equip, però, afronta el duel després d’una setmana en què les nevades han impedit fer més d’un entrenament en conjunt. “Per una part, ens ha anat bé perquè necessitàvem descansar”, valorava Viladot. Per al duel de demà (12.15 h), Aaron Sánchez serà baixa per unes molèsties al genoll, mentre Cristian Martínez tornarà després de complir cicle de targetes.