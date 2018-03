“Si m'hagués d'emmirallar en algú seria en el 'Purito'”

El corredor, nascut a Sabadell fa 28 anys, visita el Diari per explicar la seva vida al país, el que suposa estar al millor equip del món, i alhora parla del suposat cas de dopatge de Chris Froome

David de la Cruz (28 anys) ha signat aquesta temporada pel Team Sky i des de fa uns mesos és resident. Una jove promesa que vol créixer a les muntanyes del país.



Per què va decidir viure aquí?

Hi tinc família i feia temps que venia. Amb 18 anys vaig començar en el ciclisme, i als 19 ja venia a fer concentracions en alçada. Passava gairebé dos mesos l’any a Andorra i no hi venia més perquè no tenia cap lloc per estar. Estava cansat de la Costa Brava i el Dan Martin em va comentar que va notar moltíssim la millora