Roger Puig es marca ser al Top-15 als Jocs Paralímpics

L’andorrà viatjarà dilluns a Pyeongchang, on del 9 al 18 de març se celebrarà una segona entrega olímpica d’hivern

Els Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang 2018 van arribar al seu final el diumenge passat amb la cerimònia de clausura, però des de Corea del Sud ja s’estan preparant per a una nova entrega olímpica, amb els Jocs Paralímpics, que se celebren del 9 al 18 de març. En aquests, també hi haurà representació andor­rana amb Roger Puig, en esquí adaptat, com a únic esportista del país present a la cita.

Si els objectius de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja eren prou ambiciosos dins de la realitat, els de la Fadea ho són encara més. Puig, que correrà en totes