Les pretemporades culers

L’arxiu comunal d’Andorra la Vella recupera fotografies de les estades estiuenques del Barça al país, entre el 1983 i el 1987, amb les mítiques cares de Maradona, Lineker, Schuster o els entrenadors Menotti i Venables.

Actualment Andorra és un dels destins preferits per a molts equips professionals de diferents esports per dur a terme una bona preparació, després dels excessos durant les vacances d’estiu, per encetar una nova temporada de reptes esportius. A més, s’organitzen un munt de campus dirigits als més menuts que triomfen pels esquers de les cares conegudes que fan visites i/o Clínics, mentre la canalla queda bocabadada.

El Futbol Club Barcelona fa força temps va ser pioner a l’hora de fer stages de pretemporada. Entre el 1983 i el 1987 el Principat va convertir-se en la seu del Barça i l’arxiu comunal