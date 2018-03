Volen allargar el vincle

El Freeride World Tour aterra per quart any a Andorra amb la disputa de la tercera prova del circuit mundial

Un any més Andorra es converteix en capital mundial del forapista, tant en esquí com en surf de neu, i ho farà com a mínim fins al 2020, després del contracte triennal que s’enceta enguany. Encara hi ha temps fins que acabi el vincle, però des del domini d’Arcalís de Vallnord, des d’Andorra Turisme i des del comú d’Ordino hi ha el clar objectiu d’allargar-lo i seguir rebent els millors riders del món durant molts anys.

Segons va explicar ahir David Ledesma, responsable de màrqueting d’Arcalís, durant la presentació de la cita d’enguany, “ens agradaria fer de la prova d’Andorra del

#1 l'Arbella

(01/03/18 08:54)