Luis Suárez se la juga a l'estadi de Las Palmas

Si veu una groga es perdrà el proper matx decisiu contra l’Atlètic

Actualitzada 01/03/2018 a les 07:29

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona juga aquesta nit (21.00 hores) a l’estadi de Las Palmas i ahir l’entrenador culer, Ernesto Valverde, va oferir la llista de convocats amb el nom de Luis Suárez. El davanter uruguaià va buscar descaradament en el darrer matx de la lliga espanyola contra el Girona la cinquena targeta groga per així complir cicle i no veure perillar la seva presència al proper duel enfront de l’Atlètic de Madrid.

Ara bé, el col·legiat va decidir vacil·lar-lo encara més que el propi jugador, ja que sabia el que buscava i no va voler amonestar-lo. En qualsevol cas, Suárez se la juga perquè la jornada 27 estarà marcada per les aspiracions dels blaugrana de cara a aixecar un títol de lliga, que està encarrilat des de fa temps. No obstant això, l’At­lètic és a prop. Valverde també va parlar del calendari i no va dubtar a afirmar que “aquesta setmana sí que em sento perjudicat”. I hi va afegir que “es tracta d’un viatge llarg, juguem dijous [avui] i l’Atlètic de Madrid dimecres [ahir], i a sobre el partit és al Camp Nou a les quatre de la tarda”. Lionel Messi i Gerard Piqué tampoc no descansaran, ja que van pujar a l’avió.