Gregori Labadze, amb renom mundial, al VPC per fer clínics a l'equip sènior i a la base

Actualitzada 01/03/2018 a les 07:38

Frank Robert Andorra la Vella

L’exjugador de rugbi de Geòrgia Gregori Labadze es troba al país de vacances des de la setmana passada i per la bona sintonia que té amb els georgians del VPC Andorra s’ha acostat als dominis de l’entitat tricolor per dur a terme una sèrie de clínics amb el conjunt sènior i el cadet i júnior de la base. Labadze actualment és entrenador del Hyères, però durant una pila d’anys va estar a la palestra del rugbi mundial per la seva experiència en equips de renom de França i a la selecció georgiana. El VPC rep diumenge (15.00 h) el carnisser Foix i el club fa una crida perquè els andorrans s’acostin a l’Estadi Nacional. En el matx de la primera volta van repartir sense pietat.