Karnowski cap al 'Fuenla'

El BC MoraBanc Andorra cedeix l’internacional polonès al Montakit Fuenlabrada fins a final de temporada

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra engega el full de ruta de sortides amb la cessió de Przemek Karnowski al Montakit Fuenlabrada, el setè classificat de la Lliga Endesa, fins a final d’aquesta temporada. En relació amb la jurisdicció ACB l’operació és totalment viable, encara que des del dia 31 del mes de gener es va tancar el termini per donar de baixa jugadors susceptibles de ser inscrits per altres equips. En aquest punt Karnowski ja estava donat de baixa per la lesió de turmell que va patir contra el Darussafaka Istanbul en el darrer partit de la fase regular de