El Reial Madrid perd contra l'Espanyol amb un gol a l'últim minut

Gerard Moreno va donar als blanc-i-blaus un triomf històric contra els madridistes

Actualitzada 28/02/2018 a les 06:57

Redacció Cornellà de Llobregat

El Reial Madrid va perdre ahir contra l’Espanyol a l’estadi de Cornellà-El Prat gràcies al solitari gol de Gerard Moreno a l’últim minut de partit. Els blanc-i-blaus van fer història, ja que mai havien estat capaços de vèncer els blancs al seu nou estadi des que va inaugurar-se l’any 2009.

El partit es va decidir a l’últim instant, però va tenir de tot des del començament. La primera part va estar marcada per diverses errades greus de l’àrbitre Sánchez Martínez, que primer va anul·lar un gol a Gerard Moreno per un fora de joc inexistent, i després va ser incapaç de veure un clar penal de l’Espanyol per unes mans de Víctor Sánchez a l’interior de l’àrea. Les polèmiques arbitrals s’anaven alternant amb l’espectacle de Marco Asensio i les aturades de Diego López, tot i que els locals també van gaudir d’alguna ocasió, més enllà de la diana anul·lada de manera errònia, per avançar-se al marcador.

A la represa, l’Espanyol va fer una pas endavant, i quan semblava que el partit acabaria sense gols, Gerard Moreno va enviar a la xarxa una rematada de Sergio Garcia que va donar tres punts merescuts pels de Quique Sánchez Flores.

El Madrid, de la seva banda, podria perdre avui el tercer lloc de la lliga si guanya el València.