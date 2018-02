Es preveu que la competició se segueixi celebrant fins a l'any 2020 i es consolidi com una prova clàssica del circuit

El Freeride World Tour Vallnord-Arcalís arrenca motors

La presentació del Freeride World Tour Vallnord-Arcalís ha tingut lloc aquesta tarda a càrrec dels responsables de l'organització, qui han anunciat que, tot i que estava previst que la competició arrenqués divendres, encara no es pot confirmar amb seguretat. Segons el responsable de màrqueting de l'organització, David Ledesma, l'acord tindrà una durada de tres anys i, per tant, l'objectiu és que "el Freeride Wolrd Tour es continuï celebrant fins a l'any 2020 i s'acabi consolidant com a una prova clàssica del circuit". Ledesma ha manifestat la seva satisfacció per poder col·laborar i ha assegurat que "és vital tenir un esdeveniment com aquest perquè posiciona a Vallnord-Ordino Arcalís i a Andorra als mercats de referència de tot el món". Per la seva banda, el mànager del circuit, Julian Hess, ha coincidit amb Ledesma que la intenció és que el Freeride es converteixi en una prova tradicional, igual que va succeir amb la Xtreme Verbier Switzerland de Suïssa.

La presentació també ha comptat amb la presència dels esquiadors Thomas Rich i Aymar Navarro. Rich, que fa quatre anys que és monitor a Arcalís, ha reconegut que, per a ell, la invitació al circuit significa "un somni complert". En la mateixa línia, Navarro ha comentat que té "molta confiança, ganes i motivació" i ha insistit que "és tot un plaer tornar a la meva segona casa".