Dani Fornell es perd per lesió el Freeride World Tour

Va patir una caiguda a la prova de Jasna i té una afectació al turmell

Dani Fornell no podrà prendre part finalment al Freeride World Tour de Vallnord-Arcalís que arrenca demà i s’allargarà fins al dia 7. L’esquiador forapista andorrà havia rebut una per part de l’organització per prendre part a la cita del país, però finalment no podrà participar perquè va patir una caiguda el passat cap de setmana a Jasna (Eslovàquia) durant el Freeride World Qualifier, la segona categoria del circuit mundial d’esquí i de surf de neu forapista.

El del Principat se sotmetrà avui a proves mèdiques per conèixer l’abast concret de la lesió, tot i que les seves previsions no eren gaire