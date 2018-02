La selecció sub-16 derrota Liechtenstein per la mínima

Un gol de Joan Bellido a la sortida d’un córner dona els tres punts als d’Òscar Sonejee al torneig de desenvolupament

La selecció de futbol sub-16 va aconseguir ahir la victòria per la mínima contra Liechtenstein en el segon partit del torneig de desenvolupament de la UEFA que s’està celebrant a Malta. El triomf va arribar gràcies a un solitari gol de Joan Bellido al minut 70 a la sortida d’un córner, però aquesta no va ser, ni molt menys, l’única acció ofensiva dels tricolors, que van gaudir de diverses ocasions per guanyar amb més claredat. El seleccionador Òscar Sonejee va afirmar després del matx que “estem molt contents perquè l’actitud i el treball dels nois ha tingut la seva recompensa”,