El pilot d’Honda confessa que després de 4 anys de residència se sent integrat i cada cop amb “més tirada cap a Andorra”

El mediàtic pilot de motos Joan Barreda (34 anys) fa aproximadament quatre anys que resideix al país i tot el que ha viscut, envoltat de muntanyes, des que va arribar aquí fins ara ho valora força positivament. “Al principi he de dir que l’adaptació em va costar un pèl per les diferències que hi ha d’on venia [Comunitat Valenciana], però a dia d’avui m’hi trobo molt i molt bé”, va explicar ahir Barreda. En aquest sentit, va comentar que “el fisio també està vivint al Principat, igual que el motxiller, i per tant tinc més gent al meu voltant”. En