Andrew Albicy va encistellar tres punts i va repartir quatre assistències

França remunta i s'imposa a Bèlgica Andrew Albicy en una acció del duel d'ahir contra Bèlgica. FIBA

Actualitzada 26/02/2018 a les 07:07

Redacció Nancy

La selecció francesa va derrotar Bèlgica per 64-49 en la quarta jornada de la primera fase del Premundial de la Xina que se celebrarà el 2019. El jugador del MoraBanc Andorra, Andrew Albicy, va tornar a ser titular, igual que al matx de divendres contra Rússia, i va finalitzar amb tres punts, dos rebots i quatre assistències. El base tricolor va tenir un mal dia en el llançament amb un 1/6 en tirs de camp que el va deixar amb una valoració final de tres crèdits.

Tot i el triomf final, no va ser un partit fàcil per al combinat gal, ja que el partit va arribar amb triomf mínim per a França a la fi del primer quart (15-14), i els belgues van capgirar el marcador i guanyaven just abans del temps de descans per 30-32. Però la clau del matx va estar en el tercer període, que va condemnar Bèlgica després d’una paupèrrima actuació ofensiva amb només set punts anotats, que va deixar el marcador en 45-39. Ja a l’últim quart, França va sentenciar el duel fins al 64-49 final.

El pivot del Sakarya BSB de Turquia, Moustapha Fall, va ser el més destacat de la selecció francesa, amb 23 punts, tres rebots, dues assistències per un 23 de valoració. Per als visitants, el millor va ser Quentin Serron, amb deu punts i vuit rebots.



Triple participació tricolor

Avui entraran en joc la resta de jugadors internacionals del MoraBanc Andorra. El primer a fer-ho serà Jaka Blazic amb Eslovènia, que s’enfrontarà a Bielorússia a Minsk des de les 17.30 hores. En aquest mateix grup es disputa el duel entre Espanya i Montenegro, amb la presència de Jaime Fernández a Saragossa des de les 19.00 hores.

L’últim dels jugadors tricolors a entrar en acció serà Przemek Karnowski, que a partir de les 20.00 hores jugarà el matx entre Hongria i Polònia.