Xevi Pons es fa amb el lideratge de les Crèdit Andorrà GSeries

Les Crèdit Andorrà GSeries han tornat aquest cap de setmana amb una doble cita que ha situat Xevi Pons com a líder de la categoria GS1, a falta de només una prova per al final del campionat, després d’aconseguir dues segones posicions a les dues curses celebrades al Circuit d’Andor- ra-Pas de la Casa.

L’espectacle va iniciar-se divendres a la nit amb la disputa de la G3, que es va haver d’anul·lar pel mal temps el passat dia 10. El clar dominador d’aquesta mànega va ser José Roger, que ja a la sessió de qualificació va marcar el millor temps per