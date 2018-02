Avui, segona part a l’Skimo10 pendents de la pujada de temperatures

Rècord de participació i de temps en la tercera edició de l’Skimo6, que aquest any fa un pas de gegant en el seu creixement, no només pel nombre de corredors que hi prenen part i el ressò que té, sinó per la segona etapa que s’afegeix. Uns 650 corredors van prendre la sortida a Naturlandia de la prova de 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu, la qual van acabar primers el català Pere Rullan i l’italià Filippo Beccari. A càrrec seu va anar el nou rècord de la prova, de 3 hores 00’34’’, superant el de 3 h