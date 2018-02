El Barça goleja a ritme de Suárez i Messi

Va guanyar el Girona gràcies al hat-trick de l’uruguaià i el doblet de l’argentí

Actualitzada 25/02/2018 a les 07:09

Redacció Barcelona

El Barça va desfer-se ahir sense contemplacions del Girona en el primer derbi català que els dos equips disputaven al Camp Nou. Amb Luis Suárez, que va fer un hat-trick, i Leo Messi, que va fer dos gols.

Tot i la golejada, la cosa no va començar gens bé per als blaugrana, que van veure com Portu avançava els visitants als tres minuts de joc després d’una errada d’Umtiti. Però l’alegria va durar poc per als gironins, que van veure com dos minuts després, Luis Suárez empatava el matx després d’aprofitar una passada a l’espai de Messi. Precisament el futbolista argentí va ser l’autor dels dos següents gols. El primer amb un tir amb l’esquerra, i el segon amb un llançament de falta que va tirar arran de terra aprofitant el salt de la tanca defensiva del Girona. El Barça encara va tenir temps de tornar a marcar a la primera meitat, i Suárez va fer el 4-1 amb la dreta després d’una assistència de Coutinho.

Els locals van seguir dominant a plaer a la represa, i encara van augmentar més la golejada contra el Girona. Coutinho va estrenar-se com a golejador blaugrana a la lliga amb un autèntic golàs. El brasiler va fer una conducció des de l’extrem cap a l’interior, i va etzibar una gardela amb la cama dreta des de fora de l’àrea per posar el 5-1 a l’electrònic. I Luis Suárez va tancar la festa blaugrana amb el 6-1 al minut 75’ després d’enviar a la xarxa una passada de la mort de Dembélé des de la banda dreta.

De la seva banda, el Reial Madrid va golejar l’Alabès per 4-0 amb dos gols de Cristiano Ronaldo, un de Bale i un altre de Benzema. Al minut 44 Ronaldo va fer l’1-0 després d’una assistència de Benzema. Just a l’inici de la segona, el gal va tornar a fer una passada definitiva, en aquest cas a Bale, que va fer el segon. El lusità va fer el 3-0 després d’una passada de Lucas, i Benzema de penal va tancar la golejada al 89.