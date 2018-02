Andrea Sinfreu es queda a tocar del podi cadet a la individual de l'Europeu

Després d’uns dies en què el fort vent a Nicolosi (Itàlia) ha fet la guitza tant a l’organització com als corredors del Campionat d’Europa, ahir es va poder disputar amb certa normalitat la cursa individual. En aquesta, el resultat andorrà més destacat va anar a càrrec de la jove promesa Andrea Sinfreu, que es va quedar a només nou segons del podi cadet. En l’últim canvi de pells va cedir el tercer lloc per ocupar la quarta plaça final d’entre nou competidores de la seva categoria.

Per la seva part, un altre dels corredors més joves va assolir un altre resultat