“Sumant tots els resultats de l'equip, han estat els millors Jocs”

La corredora ha tornat a Andorra després d’una experiència agredolça a Pyeongchang, on un procés gripal va dificultar que obtingués una posició més bona que la 30a de l’eslàlom

Mireia Gutiérrez anava amb moltes expectatives als Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang, especialment després d’un bon primer tram de temporada. No obstant això, a Corea del Sud va agafar una grip i les seves opcions es van veure reduïdes per les condicions de salut.



Imagino que la grip que va agafar els dies abans no li va permetre ser al seu màxim nivell.

No. Vaig estar tancada tres dies a l’habitació i al final l’objectiu meu últim era poder córrer perquè en un moment donat no estava clar que pogués fer-ho. L’únic que esperava era córrer. Quan arribes així sí que pots

#1 CDiego

(24/02/18 16:25)