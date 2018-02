Irineu Esteve tanca la participació als Jocs amb un 34è lloc als 50 quilòmetres

Ha estat la primera primera experiència de l'andorrà en aquesta distància

Actualitzada 24/02/2018 a les 13:58

Irineu Esteve ha tancat avui la participació andorrana en els Jocs de Pyeongchang amb una bona 34a posició als 50 quilòmetres clàssics, una prova que no havia disputat mai i en la qual era un dels corredors més joves. Esteve ha completat el recorregut en 2 h 19’08, i s'ha quedat a 10’46’’2 del campió olímpics, el finlandès Iivo Niskanen (2 h 08’22’’1). La cursa comptava amb un total de 69 corredors.



El seu tècnic, Joan Erola, ha fet una valoració “positiva” de la cursa de l'andorrà, destacant sobretot que era la primera de 50 quilòmetres que feia: “Ell no s’ha trobat molt bé en cursa, però jo la valoro positivament perquè és la primera de 50 que fa i ha sigut competitiu. El primer terç de carrera ha sigut molt competitiu, ha estat amb el grupet, després ha perdut una mica i s’ha quedat una mica sol rodant, que això també es nota. Crec que ha sigut una bona experiència per a ell i penso que ha fet una cursa bona”.



Esteve ha posat amb els 50 quilòmetres el punt final a la seva primera participació olímpica, que s’ha saldat amb una 46a posició en l’esquiatló després de molts problemes (caiguda per culpa d’un rival i trencament d’un pal) i una 27a en els 15 quilòmetres estil patinador, la seva millor actuació.