El Pau-Orthez es desfà del MoraBanc Andorra en un amistós

Els gals van superar els tricolors en un duel que van dominar des de l’inici

Aprofitant l’aturada de dues setmanes per la disputa de la Copa del Rei i dels partits de seleccions del Premundial, el MoraBanc Andorra va jugar ahir a Lézat-sur-Lèze un amistós contra l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Els de Joan Peñarroya, sense Jaime Fernández, Karnowski, Albicy i Blazic, van caure per un ajustat 89-85 contra el conjunt de la primera divisió francesa.

Els gals havien arrencat millor el matx, i guanyaven per 44-33 al descans. A la represa van seguir obrint forat, i el 85-67 a sis minuts per al final semblava definitiu, però llavors els tricolors van fer un parcial de 0-16 per