El mal temps fa suspendre la cursa vertical de l'Europeu

El temps va tornar a ser ahir el protagonista del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya que s’està celebrant a Nicolosi (Itàlia). Després que divendres les ratxes de vent de fins a 100 quilòmetres per hora fessin ajornar la cursa esprint mentre s’estava celebrant, ahir es va ajornar la car­rera vertical a causa del fort vent i de la tempesta de pluja que va caure a la falta de l’Etna.

Els tècnics de l’organització van intentar resoldre el problema i que es pogués disputar la prova, però les violentes ratxes de vent, i l’escassa visibilitat que hi havia no podia assegurar una