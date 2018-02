La jutgessa li imputa sis delictes, entre els quals homicidi en grau de temptativa

Rubén Semedo ingressa a la presó Rubén Semedo en el moment d'arribar al jutjat número sis de Llíria (València).

Actualitzada 23/02/2018 a les 06:40

Redacció Llíria

El Jutjat d’Instrucció número sis de Llíria (València) va decretar ahir presó preventiva i comunicada sense fiança per al jugador del Vila-real, Rubén Semedo, a qui la jutgessa li va imputar fins a sis delictes: homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces, detenció il·legal, tenença il·lícita d’armes, i robatori amb violència.

El futbolista lusità va ser detingut dimarts a casa seva per la guàrdia civil per uns fets ocorreguts el passat dia 11, quan presumptament va participar juntament amb dues persones en la retenció d’un home a qui van amenaçar amb una pistola i li van treure les claus de casa per entrar-hi i apropiar-se de diners i objectes de valor. Des de dimarts el defensa estava a les dependències de la comandància de la guàrdia civil a Patraix (València), on va romandre fins ahir, quan va ser traslladat al jutjat per declarar durant cinc hores. La policia espanyola va trobar una arma al domicili del futbolista durant l’escorcoll, on fins i tot van veure que havia habilitat el soterrani de casa seva com a discoteca.

El representant de Semedo, Casto Balde, va afirmar ahir que “va ser víctima d’una estafa, d’una burla enorme, probablement financera. No va reaccionar de la manera més correcta, però la víctima va ser ell”, i va afegir que “el suposat segrest mai va existir. És totalment fals que hi hagués un segrest i tortures. L’arma no pertany a Semedo encara que la trobessin a casa seva”.

El Vila-real va obrir un expedient disciplinari al futbolista i va assegurar en un comunicat “actuar amb contundència”.