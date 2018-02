La selecció sub-16, il·lusionada amb el torneig de desenvolupament UEFA

La selecció sub-16 masculina de futbol afronta a partir de demà el torneig de desenvolupament de la UEFA que es farà a Malta, amb la il·lusió d’intentar repetir l’èxit de l’any passat, quan el combinat tricolor va ser capaç de proclamar-se campió del torneig després de dues victòries i un empat.

Tot i que l’esperança de tornar a vèncer està present, pel seleccionador, Òscar Sonejee, aquesta cita és “una prova pilot per a la fase de classificació que tindrem a l’octubre amb la sub-17”, i hi va afegir que “és sobretot perquè ells agafin experiència, que ens serveixi per començar a